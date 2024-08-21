Ceyda Düvenci yeniden doğdu! Bikinili pozları olay oldu

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Boşanma sonrası diyete başlayan ve 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, Güçlü Mete ile aşkını ilan ederek de adından söz ettirmişti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ceyda Düvenci yeni haliyle paylaşıma doymuyor. Bikinili karelerini paylaşarak fit görünümünü sergileyen Düvenci yine adından söz ettirdi.

ETİ, HAMURU BIRAKTI!

Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu verdiği bir röportajda, "Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım... Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım... Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende... 'Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim' dedim... Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58'e düştüm..." demişti.