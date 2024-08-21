Barış Alper Yılmaz önce üzdü sonra sevindirdi

Bu akşam Young Boys önünde çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da dün hareketli saatler yaşandı. Kulüp önce Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle birlikte gıda zehirlenmesi yaşadığını açıklayarak İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadığını bildirdi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun durumuna yarın sabah (bugün) yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek" ifadesi kullanıldı. Ancak hızlı bir tedavi programı uygulanan yıldız oyuncu daha sonra özel bir uçakla İsviçre'ye giderek takıma katıldı. Bu durum zorlu maç öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.