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Soumare iddiası

İngiliz basını Fenerbahçe’nin, Leicester’ın Fransız ön liberosu Boubakary Soumare ile ilgilendiğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Soumare iddiası

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Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı. Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşlmalarda 2682 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 asiste imza attı. Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.

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