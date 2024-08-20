Modric’in bırakmaya niyeti yok

İspanyol basını Real Madrid'in 38 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. AS'ta yer alan haberde tecrübeli orta sahanın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda forma giyeceğini belirtildi. Hırvat Milli Takımı ile 178 maça çıkan deneyimli futbolcu 26 gol kaydetti. Yıldız futblcu aynı zamanda milli formayı en çok giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Real Madrid ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

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