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Hem sahada hem kasada

Antalya karşısında ilk kez Beşiktaş forması giyen Ndour, yaptığı asistle göz doldururken maliyetiyle de yönetimi mutlu etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Hem sahada hem kasada

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Cher Ndour, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyette Siyah-Beyazlı formayla göz doldurdu. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 67. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki orta saha, 90+5. dakikada Ernest Muçi'nin kaydettiği golün de asistini yaptı. İlk maçında trivela asist yapan Cher Ndour'un, Beşiktaş'a maliyeti ise dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detaydı. Kiralama bedeli olmayan futbolcunun maaşı 1 milyon Euro. Sözleşmede aylık ödeme bulunmaması da, Siyah-Beyazlı kulübün ekonomik anlamda elini rahatlatıyor.

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