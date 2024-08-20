Hem sahada hem kasada

Cher Ndour, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyette Siyah-Beyazlı formayla göz doldurdu. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 67. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki orta saha, 90+5. dakikada Ernest Muçi'nin kaydettiği golün de asistini yaptı. İlk maçında trivela asist yapan Cher Ndour'un, Beşiktaş'a maliyeti ise dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detaydı. Kiralama bedeli olmayan futbolcunun maaşı 1 milyon Euro. Sözleşmede aylık ödeme bulunmaması da, Siyah-Beyazlı kulübün ekonomik anlamda elini rahatlatıyor.

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