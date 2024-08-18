Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gol VAR'dan döndü. Gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Hakem Kadir Sağlam, Kubilay'ın İsmail Yüksek'ten sıyrılırken faul yaptığına kanaat getirip golü iptal etti ve Fenerbahçe lehine faul kararı verdi. Bu karar sonrası Göztepeli futbolcular yoğun tepkide bulunsa da karar değişmedi. Pozisyon sonrası ve maçın ardından faul olmadığını düşünen Sarı- Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hakeme yoğun tepkilerde bulundular.

TADİC: 3. GOLÜ BULMALIYDIK

Fenerbahçe'nin sırp yıldızı Dusan tadic maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tadic," Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık" diye konuştu.