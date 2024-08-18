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Çalıştığımız yerden gol yedik

Mourinho maçtan sonra, “Çalıştığımız yerden gol yedik. Cenk’le gole yaklaştık ama olmadı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Çalıştığımız yerden gol yedik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Çalıştığımız yerden gol attılar. Duran toptan. Daha sonra Cenk'le gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı" dedi. İlk devre bitmeden soyunma odasına gitmesiyle ilgili konuşan Mourinho, "Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu. O yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu" ifadesini kullandı.

PEDRO ÇİZME YOLCUSU
Fenerbahçe'nin sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Serie B ekiplerinden Salernita'nın 32 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

SONUÇ GÜZEL OLMADI
Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydeden Faslı golcü En Nesyri yaptığı açıklamada,"Gol attığım için mutluyum ama sonuç güzel olmadı. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve taraftarlarımızın hak ettikleri sonucu onlara vermek" ifadelerini kullandı.

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