Bakhtiyor ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ın geçen sezon başında CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Kazak futbolcunun cevabı ise değişmiyor. Zaynutdinov, bir teklifi daha geri çevirdi. Dinamo Moskova'nın, tecrübeli sol bek için harekete geçtiği ve teklifte bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca Rus kulübünün, oyuncu hakkında bilgi almak için Kazakistan Milli Takımı'nın hocası Magomed Adiev ile temasa geçtiği de ifade edildi. Zaynutdinov ise transfer olmak istemedi ve görüşme yapmayı reddetti.

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