İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Damla 1 Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Biri kamyonet, ikisi otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Bahçelievler ve Güngören'de ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. (Fotoğraf: DHA) İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçları bulundukları yerden çıkardı. Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Yüksel Özden, yaşadığı anları şöyle anlattı: "Sabah 07.30 gibiydi aracı çalıştırdım işe gitmek için. Bir gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım. Baktım ki ağaç devrilmiş. 3 araçta hasar var. Ben kamyonun içerisindeydim"