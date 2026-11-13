İstanbul'da lodos alarmı: Bahçelievler ve Güngören'de ağaçlar araçların üzerine devrildi
İstanbul’da etkisini artıran lodos ve şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler ve Güngören’de ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrilirken 3 araçta hasar oluştu. AKOM, saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Damla 1 Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Biri kamyonet, ikisi otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçları bulundukları yerden çıkardı.
Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Yüksel Özden, yaşadığı anları şöyle anlattı:
"Sabah 07.30 gibiydi aracı çalıştırdım işe gitmek için. Bir gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım. Baktım ki ağaç devrilmiş. 3 araçta hasar var. Ben kamyonun içerisindeydim"
Özden, olay sırasında aracının içerisinde bulunduğunu belirterek ağacın devrilmesinden saniyelerle kurtuldu.
GÜNGÖREN'DE DE AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Lodosun etkili olduğu bir diğer ilçe Güngören oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç araçların üzerinden kaldırılırken otomobillerde maddi hasar oluştu.
AKOM'DAN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu.
AKOM, lodosun saatte 50-90 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Güneyin ılık havasını bölgeye taşıyan lodos nedeniyle sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Uyarıda, cumartesi öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceği, bununla birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.