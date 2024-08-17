Var sınavına girse geçemez!

Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından birisi 79. dakikada yaşandı. Icardi'nin attığı gol sonrasında VAR uyarısı geldi. Hakem Direnç Tonusluoğlu gol öncesi Torreira'nın faul yaptığına hükmetti. Galatasaray cephesi karara isyan etti. Yönetici İbrahim Hatipoğlu, VAR olarak görev yapan Volkan Bayarslan için, "VAR'daki hakem kardeşimiz, bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış ama ben inanıyorum ki sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili bir sınava tabi tutulsa onu da geçemeyecek bir hakem" ifadelerini kullandı.

SON ANDA KÖHN ŞOKU

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasındaki Konyaspor maçı öncesi Derrick Köhn'ün sağlık sorunu sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi. Sarı-Kırmızlı takımın teknik direktörü ayrıca, yeni transfer Elias Jelert'e de ilk 11'de yer vermedi. Danimarkalı oyuncu, yedek kulübesinde süre bekledi.