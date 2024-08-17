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Fener’de büyük tehlike

Kanarya’nın Hollandalı savunmacısına İngiliz kulüpleri kanca attı. Crystal Palace ve Newcastle’ın Jayden için Sarı-Lacivertli kulübe ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Fener’de büyük tehlike

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Fenerbahçe'de yıldız oyunculara gelen teklifler nedeniyle hareketlilk yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler bir oyuncusunu daha kaybetme tehlikesi yaşıyor. Kanarya'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde'nin de İngiliz ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi. Premier Lig takımlarından Crystal Palace ve Newcastle United'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

EN AZ 20 MILYON EURO İSTİYOR
İKI takımın önümüzdeki günlerde genç futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında. Oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetimin ise Jayden için 20-25 milyon arasında bir bonservis talep edeceği de gelen haberler arasında. Stoperde de görev yapabilen Oosterwolde bu sezon çıktığı 5 resmi maçta skor üretemezken 2 sarı kart gördü. Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın kontratı 2027'de sona erecek.

SON KARAR HOCANIN
Hollandalı sol beke İngiliz kulüplerinin dışından İtalyan ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Sarı- Lacivertli yönetimin oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bir fiyat belirlediği bu rakamların kulübe ulaşması halinde de son kararı Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya bırakacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon 5 resmi maçta 479 dakika süre süre bulan 23 yaşındaki futbolcu bu süreçte skor üretemedi.

KANARYA MAÇA HAZIR
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gitti.

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