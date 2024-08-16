Beşiktaş’ın rakibi Lugano

Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İsviçre'nin Lugano takımı oldu. Partizan'ı ilk maçta 1-0 yenmeyi başaran Lugano ülkesinde oynadığı rövanş maçının normal süresini 2-1 geride kapattı.

Uzatma bölümünde skoru 2-2'ye getiren Lugano böylece Beşiktaş'ın rakibi oldu. Lugano geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-2 yenmiş ama rövanşta 2-0 mağlup olmuştu. Kartal Lugano ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Lugano bu sezon da Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda F.Bahçe'ye 4-3 ve 2-1'lik skorlarla 2 maçta da yenilerek elenmişti.