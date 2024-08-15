Dursun Özbek: Bize engel olamayacaklar

Galatasaray'da Ağustos ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısına başkan Dursun Özbek de katıldı. Birlik oldukları takdirde kimsenin kendilerine engel olamayacağını ifade eden Özbek, "Her şey iyi giderken bizi dağıtmak için gösterilen bu çabalara karşı tepkimizi birlikte koyalım. Biz birlik olursak ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar. Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar" dedi.

Özbek, Kemerburgaz projesi için de "Biz kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa bir sürede tesis her noktasıyla hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.