Aslan’ın Ahmetcan Kaplan planı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler nedeniyle harekete geçti. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu, ancak; Sarı-Kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında. Ağustos 2022'de 9,5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Hollanda ekibine transfer olan 21 yaşındaki stoperin kontratı 2027 yılında sona erecek.