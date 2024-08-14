Batagov açıklandı

Trabzonspor Arseniy Batagov'u 2 milyon dolar karşılığında Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada opsiyon hakkı kendilerinde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulandı. Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev yapabilen Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle daha önce 3 kez iptal edilmişti. Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile 63 maçta süre alan Batagov 3 gol, 4 asistlik bir performans sağlayarak göz doldurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN