Ada’da Zaha yarışı

Galatasaray'daki geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın transferi için Crystal Palace ve Leicester City ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray Yönetimi, başka takımların da devreye girmesiyle geri çekildi. Tecrübeli oyuncuya Crystal Palace ve Leicester City dışında Aston Villa, Tottenham ve Newcastle United'dan da teklifler gelebilir. Sarı- Kırmızılı Yönetim verim alamadığı oyuncusundan kurtularak maaş yükünü de azaltmak istiyor. Galatasaray'a geçen sezon büyük bir sükse ile gelen Zaha, Sarı- Kırmızılı formayla 43 maça çıktı; 10 gole imzasını attı. Tecrübeli kanat oyuncusu attığı 10 golün yanı sıra 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

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