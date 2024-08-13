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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor!

Esra Bilgiç ve Sabancı ailesinin veliahtlarından Faruk Sabancı’nın geçtiğimiz gün aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Taze aşıklar şimdi de Bodrum’da sarmaş dolaş görüntü verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın aşkı tam gaz devam ediyor!

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2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen oyuncu Esra Bilgiç, 2019 yılında da ani bir kararla boşanmıştı. Boşandıktan sonra adı pek de aşk dedikodularına karışmayan Bilgiç, aradığı aşkı Faruk Sabancı'da buldu. Geçtiğimiz günlerde bir balıkçı restoranından çıkan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aracına binip uzaklaşmış, muhabirlerin sorduğu sorulara yanıt vermemişti.

NEŞE SAÇTILAR!
Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç çifti, bu kez da Bodrum'da kameralara yakalandı. Ünlü çift, bir mekanda görüntülendi. İkili tüm gece sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Esra Bilgiç'in mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Mekânda herkes oynarken ikilinin kimse yokmuşçasına koyu bir sohbette olması da dikkat çekti.

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