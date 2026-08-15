Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zekâ destekli "Yasa Dışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek.

Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek. "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nda hem legal hem de illegal kumarla mücadeleye karşı önemli kararlar alındığı öğrenildi.