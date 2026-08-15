Yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye yapay zeka desteği! Albenili görsellere renk ayarı verilecek
Siber Güvenlik Başkanlığı yapay zekâ destekli sistemle, yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncuları anlık tespit edecek. Yasal sitelere karşı da kamu spotlarıyla vatandaşlar uyarılacak.
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor.
Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zekâ destekli "Yasa Dışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek.
Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek. "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nda hem legal hem de illegal kumarla mücadeleye karşı önemli kararlar alındığı öğrenildi.
MÜCADELEYE YAPAY ZEKÂ KATKISI
Toplantıda yapay zekâ tabanlı "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Tarama ve Tespit Sistemi" kurulması kararlaştırıldı.
Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alınarak, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zekâ gibi teknolojik imkânlarla desteklenmesi gerekliliği ortaya kondu.
Mevcutta örneğin "casino21" adlı bir siteden yasa dışı kumar oynatanlar, devlet kurumları tarafından bu site kapatıldığında anında "casino22" sitesini kurarak faaliyetlerini buradan yürütüyordu.
Kurulması planlanan tespit sistemi, yeni kurulacak bu yasa dışı sitelerin tespitini daha hızlı yapacağı gibi yeni kurulan tüm sitelerin kapatılmasına öncülük edecek.
Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birlikleri ile sitelerde oyun oynayan, para aktarılan hesaplar gibi tüm dijital veriler bu sistemle tespit edilebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın (SGB) sisteme ilişkin çalışmayı başlatarak bir sonraki toplantıda kapsamlı bir sunum yapması kararlaştırıldı.
ALBENİ BİTİRİLECEK
Yasa dışı kumarla mücadelenin yanı sıra kumarın yasal tarafta da görünürlüğünün azaltılması için kamu kurumlarının da inisiyatif alması istendiği öğrenildi. Mevcutta yasal olarak faaliyetlerini yürüten internet sitelerine girildiğinde yapılan davetkâr, albenili görseller son bulacak.
Yapılan analizlerde renklerin insan psikolojisi üzerinde olan etkisinin kumarda da kendini gösterdiği belirlendi. Yeşil tonların yatıştırıcı bir ton olarak kumar oynayanları daha rahat hissettirdiği, siyah rengin oyuncuya güç ve otorite sunduğu, kırmızı rengin sadece oyuna odaklanmayı sağladığı gibi çıkarımlarda bulunuldu.
Buradan hareketle yasal sitelerin daha albenisiz bir görüntüye kavuşturulması yönünde ilke kararı alındığı ve bir sonraki toplantıda kararın verileceği öğrenildi.
Haber: Barış Şimşek