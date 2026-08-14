AK Parti'den 25'inci yıl vizyonu: Değişime yön veren Türkiye

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla "İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra: Değişime Yön Veren Türkiye" başlıklı vizyon belgesini yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önsöz yazdığı kitapçıkta, "Küresel Sistemde Öncü Ülke", "Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye", "Millî Teknoloji ve Dijital Egemenlik", "Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa", "Güçlü Aile, Müreffeh Toplum", "Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün", "Geleceğin Mimarı Gençlik" ve "Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye" gibi başlıklar öne çıktı. Belgede ayrıca "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefi ile enerji güvenliği, siber güvenlik ve yeni anayasa vizyonuna da yer verildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILMADI"

Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden yürütüldüğü belirtilen belgede, "Devletimizin yürüttüğü etkin mücadele neticesinde PKK terör örgütü 2025 yılında kendini feshetme kararı almış ve silahlarını bıraktığını açıklamıştır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir." denildi.