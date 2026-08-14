Çeyrek asırlık hikayeye özel klip!
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel programda, partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu konu alan anlamlı bir klip gösterime sunuldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan video, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin kurulduğu gün söylediği unutulmaz sözlerle açıldı.
Başkan Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 tarihindeki "Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleriyle başlayan klipte, partinin çeyrek asır boyunca hayata geçirdiği icraatlara yer verildi.AK Parti'den 25. yıla özel klip: Unutulmaz anlar ve tarihi çıkışlar
Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık dönemlerinden kesitlerin de yer aldığı çalışmada, partinin özdeşleşen "Durmak yok, yola devam" vurgusu öne çıkarıldı.
15 TEMMUZ DETAYI ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI
Özel klibin en dikkat çeken anlarından biri ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait görüntüler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece milletine seslenerek söylediği, "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum... Ben milli iradeden başka, halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım" tarihi sözlerinin ekrana geldiği anlarda, vatandaşların duygusal ve coşkulu anlar yaşadığı görüldü.
"ONE MINUTE" SÜRPRİZİ VE ŞİİRLİ MESAJLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Klipte, Başkan Erdoğan'ın siyasi tarihine damga vuran dönüm noktalarına da geniş yer verildi. Erdoğan'ın Davos çıkışı olarak hafızalara kazınan "One Minute" anlarının ekrana geldiği dakikalarda salonda büyük bir alkış tufanı koptu.
Ayrıca klip boyunca Başkan Erdoğan'ın geçmişten günümüze seslendirdiği unutulmaz şiirlerden kesitler sunuldu.
Usta şair Abdurrahim Karakoç'un;
"Beden ölür, çürür, cana bakın siz.
Kim kiminle yürür, ona bakın siz.
Bırakın dönsün dönme dolaplar,
Haktan, Hakikatten yana bakın siz." dizelerinin Erdoğan'ın kendi sesinden yükseldiği anlar salondaki coşkuyu tavan yaptırdı.
GÖKYÜZÜNDE KARTAL FİGÜRÜ VE "1071-2071" VİZYONU
Özel klibin yayını esnasında Başkent Millet Bahçesi semalarında gerçekleştirilen ışık ve dron gösterileri katılımcılara seyir zevki yüksek anlar yaşattı.
Gökyüzünde dronlarla oluşturulan Selçuklu simgesi çift başlı kartal motifi büyük beğeni toplarken, hemen ardından beliren "1071-2071" yazısıyla Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyetin ikinci yüzyılına uzanan köklü tarih ve gelecek vizyonuna dikkat çekildi.