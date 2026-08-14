Başkan Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 tarihindeki "Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleriyle başlayan klipte, partinin çeyrek asır boyunca hayata geçirdiği icraatlara yer verildi. AK Parti'den 25. yıla özel klip: Unutulmaz anlar ve tarihi çıkışlar Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık dönemlerinden kesitlerin de yer aldığı çalışmada, partinin özdeşleşen "Durmak yok, yola devam" vurgusu öne çıkarıldı.

15 TEMMUZ DETAYI ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI Özel klibin en dikkat çeken anlarından biri ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait görüntüler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece milletine seslenerek söylediği, "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum... Ben milli iradeden başka, halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım" tarihi sözlerinin ekrana geldiği anlarda, vatandaşların duygusal ve coşkulu anlar yaşadığı görüldü.