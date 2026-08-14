İkinci devrede gol perdesini dakikalar 53 gösterirken Victor Osimhen açtı. Nijeryalı yıldız, bu sezon fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu. 59'da Alexandros Kiziridis ile beraberliği yakalayan konuk takım, 61'inci dakikada ise Jesus Ramirez öne geçti. Cimbom'un golcüsü Osimhen yeniden sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele beraberlikle bitti.

Barış Alper Yılmaz, Berat Özdemir ile mücadele etti

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

RAMS Park'ta ilk düdük çaldı ve Süper Lig'de yeni sezon başladı.

8' Sara baraja takıldı

Galatasaray, ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara, sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak baraja çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

11' Çorum FK gole yaklaştı

Çorum FK sağ kanattan etkili geldi. Serdar, ceza sahasına girmeden penaltı noktasının soluna doğru ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşunda top yakın köşeden auta gitti.

13' Galatasaray etkili geldi

Galatasaray sağ kanattan tehlike yarattı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasının soluna doğru gönderdiği ortada Barış Alper Yılmaz, topu kafayla kale sahasına indirdi.

Victor Osimhen ilk hamlede topa dokunamadı. Kaleci Felipe'yi aşan meşin yuvarlağa Nijeryalı golcü yeniden hareketlendi ancak Çorum FK savunması son anda araya girerek mutlak golü önledi.

15' Osimhen gole yaklaştı

Galatasaray baskısını artırdı. Lucas Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına doğru sert ve kavisli bir orta gönderdi.

Victor Osimhen'in kafa vuruşunda top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

25' Felipe gole izin vermedi

Galatasaray, Victor Osimhen ile bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı golcü vuruşunu yaptı ancak kaleci Felipe topu çıkararak gole izin vermedi.

39' Galatasaray kaleyi yokladı!

Sane'nin pasıyla merkezden yaya doğru hareketlenen Sara, sol ayağının üstüyle kaleye sert vurdu. Kaleci Felipe sağına doğru uzanarak topu taca göndermeyi başardı.

45' Galatasaray - Çorum FK: 0-0

Rams Park'ta ilk yarı 0-0 sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

RAMS Park'ta ikinci yarı başladı.

53' GOL | Galatasaray 1-0 Çorum FK

Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Rakip yarı alanın sağında topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahasına sağdan hareketlenen Osimhen'e ara pasını gönderdi.

Yerden seken topu kaleci Felipe'den kurtaran Nijeryalı yıldız, sağdan son çizgiye doğru hareketlendi. Oldukça dar açıdan sağ ayağının içiyle boş kaleye vuruşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı uzak direk dibinden filelere gönderdi.

59' GOL | Galatasaray 1-1 Çorum FK

Çorum FK, Kyziridis'in golüyle beraberliği yakaladı. Orta sahadan topla birlikte hareket eden Kyziridis, ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

61' GOL | Galatasaray 1-2 Çorum FK

Çorum FK, Ramirez'in golüyle öne geçti. Davinson Sanchez'in pas hatasının ardından topla buluşan Ramirez, ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

90' GOL | Galatasaray 2-2 Çorum FK

Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle skora denge getirdi. Sağ kanattan kullanılan kornerin ardından arka direkte iyi yükselen Nijeryalı yıldız, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

90+3' Yunus Akgün üstten auta gönderdi

Galatasaray son bölümde galibiyet golüne yaklaştı. Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Maç sonucu | Galatasaray 2-2 Çorum FK

RAMS Park'ta son düdük çaldı. Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig'in açılış maçında 2-2 berabere kaldı.