Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal'dan Gabriel Martinelli için 45 milyon euroluk teklif yaparken, Brezilyalı futbolcunun takımda kalmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmemesi ihtimalini de hesaplıyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, kanat bölgesine yapılacak takviye için ikinci plan da netleşti.



Real Betis'in genç oyuncuyla ilgili tavrı ise transferin en önemli detaylarından biri.

Abde'nin sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

İspanyol kulübünün de oyuncusunu bu bedelin altında göndermeye sıcak bakmadığı ve transfer görüşmelerinde 60 milyon euroluk rakamı talep ettiği kaydediliyor.