Galatasaray'dan 60 milyon euroluk sürpriz transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu
Galatasaray, kanat transferinde Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için 45 milyon euroluk teklif yaparken, transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatifini de belirledi. Sarı-kırmızılıların listesindeki isim Real Betis'in Faslı yıldızı Ez Abde oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, kanat bölgesine yapılacak takviye için ikinci plan da netleşti.
Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal'dan Gabriel Martinelli için 45 milyon euroluk teklif yaparken, Brezilyalı futbolcunun takımda kalmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmemesi ihtimalini de hesaplıyor.
Bu durumda Galatasaray'ın rotasını Real Betis forması giyen Ez Abde'ye çevirmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN ALTERNATİFİ EZ ABDE
24 yaşındaki Ez Abde, Galatasaray'ın kanat transferindeki alternatif hedefi olarak öne çıktı.
Faslı hücum oyuncusu, Real Betis formasıyla özellikle kanatlarda görev yaparken, sarı-kırmızılıların Martinelli operasyonundan sonuç alamaması halinde Abde için girişimlere başlaması planlanıyor.
Real Betis'in genç oyuncuyla ilgili tavrı ise transferin en önemli detaylarından biri.
Abde'nin sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
İspanyol kulübünün de oyuncusunu bu bedelin altında göndermeye sıcak bakmadığı ve transfer görüşmelerinde 60 milyon euroluk rakamı talep ettiği kaydediliyor.
MARTINELLI OLMAZSA HAREKETE GEÇİLECEK
Galatasaray'ın öncelikli hedefi Arsenal'ın Brezilyalı yıldızı Martinelli.
Sarı-kırmızılıların bu transfer için 45 milyon Euro teklif ettiği ve Arsenal'ın söz konusu rakama olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Ancak Martinelli'nin önceliğinin Arsenal'da kalmak olduğu yönündeki haberler, Galatasaray'ı alternatif bir plan hazırlamaya yöneltti.
Bu nedenle Ez Abde transferinde henüz resmi bir sürecin başlamadığı, Martinelli konusunda yaşanacak gelişmenin ardından Galatasaray'ın karar vereceği ifade ediliyor.
Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlanamaması halinde sarı-kırmızılı yönetimin Faslı oyuncu için Real Betis'le temas kurması bekleniyor.
Abde'nin 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli ise Galatasaray'ın önündeki en net mali kriter olacak.