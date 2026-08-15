Maket var temel yok! İzmirli artık güvenmiyor: İZBB’nin sosyal konut krizi

İZBB Eski Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanmasına neden olan kooperatif usulsüzlüğü davası, Cemil Tugay'ın Çiğli'de geçtiğimiz nisan ayında Özgür Özel'in katılımı ile lansmanını gerçekleştirdiği 3 bin 100 daireden oluşan sosyal konut projesini vurdu. Gaziemir ve Örnekköy'de kentsel dönüşüm adı altında büyükşehir eli ile başlatılan konut projelerinde hâlen daha dairelerin hak sahiplerine teslim edilememiş olması, İzmirlilerde Büyükşehir'e karşı güven bunalımı oluşmasına neden oldu. Durum böyle olunca İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın, "60 binin üzerinde müracaat var" dediği projede aradan geçen 1 yılı aşkın süreçte sadece 424 konut satılabildi.

Tunç Soyer (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, sosyal konutların henüz temeli dahi atılamamışken İZBB'nin şirketi Ege Şehir Planlama tarafından yapımı süren Koyundere'deki 1 ve 2. Etap sosyal konut projesinden kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projelerinde kullanılmak üzere konut satın alınmasına ilişkin önerge, belediye meclisinde AK Parti Grubunun sert tepkisine neden oldu.