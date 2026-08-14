AK Parti’ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı: Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile 7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini, AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda Başkan Erdoğan taktı.
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AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında partiye yeni katılımlar gerçekleşti. Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Bu sayede AK Parti'deki milletvekili sayısı 280'e çıktı.
AK Parti'ye yeni katılımlar: Milletvekili sayısı 280 oldu
AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER
- İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş,
- Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,
- İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AK Parti'ye geçti.
AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı,
- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu,
- Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin,
- Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal,
- Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır,
- Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve
- Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli.
Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel