Başakşehir Rize’de galibiyeti kaçırdı

Süper Lig'de üst sıralara oynamayı hedefleyen Başakşehir, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken konuk ekip 39'da Figueiredo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı oyuncunun sol ayağıyla kaleye vurduğu şut Gökhan'ın solundan ağlara gitti. Karadeniz ekibi 1-0 yenik duruma düştükten sonra baskısını artırdı. 45+6'da Alikulov'un kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve skora eşitlik geldi. 2. devre 2 takımın çabaları sonucu değiştirmeyince maç 1-1 berabere bitti.