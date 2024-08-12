Paris’te görkemli kapanış töreni

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve müthiş bir heyecana sahne olan 2024 Olimpiyat Oyunları resmen sona erdi. Dün sporcular, Stade de France Stadyumu'ndaki kapanış törenine katıldı. Törende Türkiye adına bayrağı Taha Akgül taşıdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı. Üçüncü Japonya'nın ise oyunların tamamında 45 madalyası var.

2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde bayrağımızı Taha Akgül taşıdı. Milli güreşçi geçtiğimiz gün sporculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.