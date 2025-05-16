15 yıllık hasımlık sona erdi: Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’ten sürpriz buluşma!

2009 yılında canlı yayında yaşadıkları tartışma sonrası bir daha bir araya gelmeyen Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştı. Sürpriz buluşma, İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesinin Seyrantepe'de gerçekleşen lansmanında yaşandı. Lansmana katılan Tilbe, Tatlıses'in elini öptü. İkili, birlikte mangal yaparak dostluk mesajı verdi.



'O BENİM CANIM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, "O benim canım. Kendi kendine bana bir ara küstü, kırılmadı ama küstü... Bodrum'da barıştık biz, bir telefona sağ olsun kalktı geldi" derken, Tilbe ise, "Ben onun için süslendim kalktım geldim, makyajlar yaptım. Ben şahaneyim her zaman, bebek gibiyim maşallah" diyerek güldü.

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