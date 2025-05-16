Duygularını saklamama kararı aldı tavrını koydu: Azra Akın’dan net mesaj!

Azra Akın, önceki gün bir programa konuk oldu. Programda aile hayatından bahseden Akın, anneliğin kendisini dönüştürdüğünü ifade etti. Çocuklarından bahseden Akın, "Anneliği bilerek başlamadım, her şeyi yolda öğreniyorsun" sözleriyle doğal bir öğrenme süreci içinde olduğunu dile getirdi.

Azra Akın'dan net mesaj.( Sosyal medya ekran görüntüsü)



Eşiyle evde sağlıklı bir denge kurduklarını belirten ünlü isim, duygusal bağlanmanın aile içinde en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Evde kurallar olduğunu ancak zaman zaman bu kuralların birlikte esnetilebildiğini de sözlerine ekledi.



TAVRINI ORTAYA KOYDU!

Zarafetiyle olduğu kadar duyarlılığıyla da dikkat çeken Azra Akın, toplumsal olaylara karşı sessiz kalmadığını belirtti. Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı yükselen bir iç sesi olduğunu söyleyen Akın, "İnsana, doğaya, hayvana şiddet olduğunda orada yükselebiliyorum. Megalomanlık olarak algılanmasın ama indiririm ortamı" sözleriyle duruşunu net şekilde ortaya koydu. Özellikle mağduriyet içeren durumlar karşısında artık susmadığını ve duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiğini ifade etti.