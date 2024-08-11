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Kartal’ın hedefi Johan Vasquez

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Genoa’nın stoperi Meksikalı Johan Vasquez için temaslarda bulunacağı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Kartal’ın hedefi Johan Vasquez

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Gıovannı van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve stoper hattını Gabriel Paulista'yla güçlendiren Beşiktaş, bu bölgeye bir transfer daha yapmaya yakın. Başkan Hasan Arat'ın, 3 transfer daha planladıklarını ve gelecek gidecek isimlerin aşağı yukarı belli olduğunu belirtmesi üzerine gözler defans hattına çevrildi. Siyah-Beyazlılar ise rotasını Serie A'ya yöneltti. Birçok pozisyon için çalışmalarına devam eden Kartal'da, hocanın sol stoper isteği yönetim tarafından dikkate alınıyor.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO
SİYAH-Beyazlı yönetimin, 22 yaşındaki Meksikalı Johan Vasquez'in transferi için harekete geçtiği dış basında ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Hollandalı teknik adamın, Meksikalı oyuncuyu takımında görmek istediği de gelen bilgiler arasında. Tecrübeli defansın Genoa ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro. Öte yandan, Kartal'ın bu transfer için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacağı öne sürüldü.

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