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Dursun Özbek ateş püskürdü: Masanın altından çıkın!

Dursun Özbek,“Ahlaksızlara sesleniyorum. Masanın altından çıkın saklanmayın! Çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını biliriz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Dursun Özbek ateş püskürdü: Masanın altından çıkın!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Intelligence şirketiyle imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Galatasaray'ın önünü kesmek için oyunlar oynandığını dile getiren Özbek, "Bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın! "Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün"ifadelerini kullandı. Özbek,"yi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak" diye konuştu.

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