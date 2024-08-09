Orta alanda sorun yaşayan Mourınho gözünü Roma’dan eski öğrencisi Edoardo Bove’ye dikti

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı içten içe can sıkıyor. Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya, aradığı ilacı Çizme'de buldu. Hedefteki isim Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove. Vakit kaybetmeden harekete geçen Sarı-Lacivertliler tüm imkanlarını seferber edecek. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bove için İtalyan devinin istediği rakam henüz belli değil. Genç oyuncu, Mourinho döneminde 72 maça çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Bove hakkında "Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.



OSAYİ'YE AJAX KANCASI

Fenerbahçe, Southampton ve Fulham'ın ilgilendiği Bright Osayi Samuel için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını sezon başında belirtmişti. 2021 yılından bu yana Sarı-Lacivertli formayı giyen Nijeryalı'nın Kanarya ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Tecrübeli futbolcuya 1 talip de Hollanda'dan çıktı. Dünya devi Ajax'ın Sarı-Lacivertli takımın sağ bekinin peşine düştüğü öne sürüldü.

BERGE'YE ŞEYTANİ PLAN

F.Bahçe'de orta saha pozisyonuna kimin transfer edileceği merak konusu. Merkez bölge transferine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler ile Sander Berge'nin adı yaz başından beri anılıyordu. Dedikoduların ardından İngiliz basını, Manchester United'ın Norveçli orta sahayı kadrosuna getireceğini belirtti.