Galatasaray'dan çifte transfer! Eski yıldız dönüyor
Galatasaray transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın bonservisini almak için Napoli ile görüşmelere başlarken, Juventus'un Kanadalı santrforu Jonathan David de kulübe önerildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Noa Lang için Napoli ile görüşmeler başladı.
Hollandalı futbolcunun performansından memnun kalan Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservisini almak için İtalyan ekibiyle masaya oturdu.
NOA LANG İÇİN KALICI TRANSFER GÖRÜŞMESİ
Noa Lang, 2025-26 sezonunun devre arasında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.
Kısa sürede takıma uyum sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle hücum hattında ihtiyaç duyulan anlarda görev almıştı.
Lang, Galatasaray formasıyla ikinci yarıda çıktığı 17 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asist üretti.
Sky'da yer alan habere göre Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak amacıyla Napoli ile görüşmelere başladı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralık formülünden ziyade Noa Lang'ın kalıcı transferi üzerinden yürütüldüğü aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun performansı sonrası transferi bonservisiyle tamamlamak istediği ifade edildi.
SANTRFORDA JONATHAN DAVID SÜRPRİZİ
Galatasaray'da hücum hattı için bir başka isim de gündeme geldi.
Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Juventus'un Kanadalı golcüsü Jonathan David'in Galatasaray'a önerildiği belirtildi.
2025 yazında Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden Juventus'a transfer olan David, Galatasaray'ın santrfor adayları arasına girdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Noa Lang görüşmelerinin yanı sıra hücum hattındaki alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.