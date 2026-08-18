Galatasaray'dan çifte transfer! Eski yıldız dönüyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Noa Lang için Napoli ile görüşmeler başladı.

Hollandalı futbolcunun performansından memnun kalan Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservisini almak için İtalyan ekibiyle masaya oturdu.