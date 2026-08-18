CHP'de Kılıçdaroğlu "deklarasyonu"... "Adayım" demedi, adaylığını dedirtti! Koltuk hesabı yapanlara mesaj

Parti içinde "Kılıçdaroğlu'na en sadık vekillerden biri" denilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Demir, "Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" dedi. CHP'de Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un başını çektiği "deklarasyoncu" ekibe ve YENİ Parti'ye geçenlere gönderme yapan Demir şu ifadeleri kullandı:





Bir yandan da CHP içinde Genel Başkanlık koltuğu için kıran kırana bir mücadele söz konusu.



GÜRSEL EROL, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA ŞERH KOYDU



Kemal Kılıçdaroğlu'nun irade beyan etmesinin yanı sıra Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi isimler adaylık zemini arıyor.



Erol, "Topluma yeniden umut veriyorsa, Kemal Bey aday olabilir" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şerh koymuştu. Kendi adaylığı için ise, "Doğal olarak her siyasetçinin aklında partide yönetici olmak gibi bir niyeti, düşüncesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını üstlenmek, belki de hayatımızdaki en onurlu işlerden birisidir. Ama bu kendi isteğinizle olacak bir şey değil" demişti.

"ÖZTUNÇ ADAY OLACAK"



CHP'li Ali Öztunç'a yakın isimler Öztunç'un aday olacağını doğruladı.