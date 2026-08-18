CHP'de Kılıçdaroğlu "deklarasyonu"... "Adayım" demedi, adaylığını dedirtti! Koltuk hesabı yapanlara mesaj
CHP, Yeni Parti ile bölünürken "eski" kavgalardan bir türlü sıyrılamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan "üçüncü yolcular" hazırladıkları deklarasyonu yayımlayamadı. "Aday gösterilirsem düşünürüm" diyerek irade beyan eden Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'den beklediği desteği aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" sözleriyle Gürsel Erol'un başını çektiği deklarasyoncu ekibe kapıları kapattı. Erol'un yanı sıra Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce gibi isimlerin adaylık için zemin yokladığı konuşuluyor.
Yeni Parti'nin kurulmasıyla bölünen Cumhuriyet Halk Partisi, olağan kurultaya giderayak taht oyunlarına sahne oluyor.
Takvim.com.tr, "Parti bölünmesin" deyip CHP'de kalan üçüncü yolcuların Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırma hazırlığında olduğunu yazdı.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN" DEKLARASYONU
Nitekim CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği bir grubun "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" şeklinde bir deklarasyon yayımlayacağı kamuoyuna yansıdı.
Bunun üzerine CHP'li Erol, deklarasyon yayımlama kararlarını askıya aldıklarını duyurdu. Yargıtayın vereceği karara göre yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz'da katıldığı bir TV yayınında "Aday gösterilirsem düşünürüm o gün geldiğinde bakarız" diyerek irade beyan etmişti.
GENEL MERKEZ "DEKLARASYONCU" EKİBE KAPILARI KAPATTI: KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN
Kurultay sath-ı mailinde "deklarasyoncu" ekibin, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını sorgulayan bir girişimde bulunması Genel Merkez'i de harekete geçirdi.
Parti içinde "Kılıçdaroğlu'na en sadık vekillerden biri" denilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Demir, "Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" dedi.
CHP'de Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un başını çektiği "deklarasyoncu" ekibe ve YENİ Parti'ye geçenlere gönderme yapan Demir şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar, bugün yüzde 48 gibi bir oya ulaştı. Partinin son yerel seçimdeki başarısı, genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu emeğin, katkının, helalleşmenin, CHP'ye oy vermeyen kesimlere yönelik atmış olduğu adımların bir sonucu. Bugün ben de Yeni Yol Partisinde siyaset yapanlar da Genel Başkanımızın liderliğinde bu konumlara geldik. Bizim için Genel Başkanımız çok kıymetlidir. Bu konuda herkesin daha hassas, daha özverili olmasını istiyoruz."
Bir yandan da CHP içinde Genel Başkanlık koltuğu için kıran kırana bir mücadele söz konusu.
GÜRSEL EROL, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA ŞERH KOYDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun irade beyan etmesinin yanı sıra Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi isimler adaylık zemini arıyor.
Erol, "Topluma yeniden umut veriyorsa, Kemal Bey aday olabilir" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şerh koymuştu. Kendi adaylığı için ise, "Doğal olarak her siyasetçinin aklında partide yönetici olmak gibi bir niyeti, düşüncesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını üstlenmek, belki de hayatımızdaki en onurlu işlerden birisidir. Ama bu kendi isteğinizle olacak bir şey değil" demişti.
"ÖZTUNÇ ADAY OLACAK"
CHP'li Ali Öztunç'a yakın isimler Öztunç'un aday olacağını doğruladı.
SALICI, TEKİN VE İNCE'DEN HAMLE GELECEK Mİ?
Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Muharrem İnce'nin de hazırlık içinde olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.