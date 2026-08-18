Tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar: Savcılık devrede

Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek'te bir halk plajında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Söz konusu görüntülerde plajda bulunan tesettürlü kadınların izinsiz şekilde kayda alındığı, kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ve görüntülere eşlik eden ifadelerin incelenmesinin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında yürüttüğü öğrenildi.

GİYİM TARZI VE DİNİ HASSASİYETLER ÜZERİNDEN HEDEF ALINDILAR

İncelemeye konu görüntülerde, halk plajındaki tesettürlü kadınların giyim tercihlerinin hedef alındığı ve dini hassasiyetleri üzerinden toplumun bir kesimine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

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Paylaşımda kullanılan sözlerin hakaret içerdiği ve toplumun belirli bir kesimini hedef aldığı değerlendirilirken, görüntülerin izinsiz şekilde çekilmesi de soruşturma dosyasına konu edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN VE PAYLAŞANLAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşımı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Paylaşımların içeriği, kullanılan ifadeler ve görüntülerin sosyal medyada yayılma sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ilgili kişiler hakkında yapılacak adli işlemler, elde edilecek tespit ve deliller doğrultusunda şekillenecek.

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