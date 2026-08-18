GCM uzmanı Kırıkoğlu uyardı! Endeks uçarken sizin hisseniz yerinde sayabilir

Kırıkoğlu, bazı fonlarda ve hisse gruplarında yaşanan yoğunlaşmanın fiyat hareketlerini belirgin biçimde farklılaştırdığını ifade etti. Şirketlerin karlılıklarında sektörlere göre ortaya çıkan ayrışma da bu tabloyu güçlendiriyor.

Bu nedenle yatırımcı açısından yalnızca BIST 100'ün hangi seviyeye çıkacağı değil, portföyde hangi şirketlerin ve sektörlerin bulunduğu da giderek daha kritik hale geliyor.