GCM uzmanı Kırıkoğlu uyardı! Endeks uçarken sizin hisseniz yerinde sayabilir
Küresel piyasalar, yapay zeka çılgınlığının beklenmedik faturasını ham madde üzerinden ödüyor. 100 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımları bakır talebini zirveye çıkarırken, dev üreticiler arz açığıyla boğuşuyor. Borsa İstanbul ise yatay seyirle kapanış yaparken uzmanlar, endeks yükselse bile doğru hisseyi seçemeyenlerin kaybedeceği yeni bir döneme girildiğine dikkat çekiyor. Sektörler ve şirket bilançoları arasındaki uçurum giderek derinleşiyor.
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