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GCM uzmanı Kırıkoğlu uyardı! Endeks uçarken sizin hisseniz yerinde sayabilir

Küresel piyasalar, yapay zeka çılgınlığının beklenmedik faturasını ham madde üzerinden ödüyor. 100 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımları bakır talebini zirveye çıkarırken, dev üreticiler arz açığıyla boğuşuyor. Borsa İstanbul ise yatay seyirle kapanış yaparken uzmanlar, endeks yükselse bile doğru hisseyi seçemeyenlerin kaybedeceği yeni bir döneme girildiğine dikkat çekiyor. Sektörler ve şirket bilançoları arasındaki uçurum giderek derinleşiyor.

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Borsa İstanbul’da Sınırlı Kayıp ve Ayrışmalar

Borsa İstanbul 18 Ağustos Salı gününü 14 bin puanın üzerinde ancak sınırlı kayıpla tamamladı.

Gün içinde şirket ve sektör bazında sert ayrışmalar dikkat çekerken, GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu doğru hisse seçiminin çok daha belirleyici olacağına işaret etti.

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BIST 100 Endeksi Yatay Kaldı, Piyasada Ayrışma Dikkat Çekti

BORSA 14 BİNİN ÜZERİNDE TUTUNDU, HİSSELER AYNI YÖNDE GİTMEDİ

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 düşüşle 14.127 puandan kapattı. Endeks önceki kapanışa göre yalnızca 4,09 puan gerilerken gün içindeki hareket alanı daha geniş oldu.

Günün öne çıkan BIST 100 verileri şöyle gerçekleşti:

BIST 100
Kapanış
14.127 puan
Günlük değişim: Yüzde 0,03 düşüş
Gün içi en düşük: 14.043 puan
Gün içi en yüksek: 14.209 puan
BIST 100 işlem hacmi: Yaklaşık 158,2 milyar TL

Endeksin yataya yakın kapanmasına rağmen piyasanın kendi içinde oldukça farklı hareket etmesi dikkat çekti.

Kırıkoğlu: Endekste Yükseliş, Hisselerde Farklı Performans

KIRIKOĞLU: ENDEKS YÜKSELİRKEN HER HİSSE AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEYEBİLİR

GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, 18 Ağustos günü saat 16.00'da A Para canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, kurumun yıl sonu için BIST 100'de mevcut seviyelerin üzerinde bir hedef öngördüğünü söyledi.

Ancak Kırıkoğlu'na göre bu beklentinin gerçekleşmesi bazı önemli varsayımlara bağlı. Küresel risklerin, İran'daki savaşın seyrinin ve ABD faizlerine ilişkin belirsizliklerin yıl sonuna doğru hafiflemesi, olumlu senaryonun temel dayanakları arasında bulunuyor.

Asıl dikkat çekici nokta ise endeks yükselse bile bu yükselişin bütün hisselere eşit dağılmayabilecek olması.

Video Oynatma İkonu Borsada 14 bin puan kritik eşiği: Hisse seçimine dikkat!
Fon Yoğunlaşması ve Sektörel Ayrışma Yatırımcıyı Zorluyor

Kırıkoğlu, bazı fonlarda ve hisse gruplarında yaşanan yoğunlaşmanın fiyat hareketlerini belirgin biçimde farklılaştırdığını ifade etti. Şirketlerin karlılıklarında sektörlere göre ortaya çıkan ayrışma da bu tabloyu güçlendiriyor.

Bu nedenle yatırımcı açısından yalnızca BIST 100'ün hangi seviyeye çıkacağı değil, portföyde hangi şirketlerin ve sektörlerin bulunduğu da giderek daha kritik hale geliyor.

BIST 100’de Hisseler Arasında Geniş Farklar

BIST 100 - GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELERİ

EN FAZLA DEĞER KAZANAN HİSSELER
DEĞİŞİM
PASEU
Yüzde 9,82
KTLEV
Yüzde 9,43
BIMAS
Yüzde 6,02
OBAMS
Yüzde 4,62
SOKM
Yüzde 4,60
EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
DEĞİŞİM
KLRHO
Yüzde 7,50 düşüş
ODINE
Yüzde 6,06 düşüş
DAPGM
Yüzde 5,61 düşüş
ASTOR
Yüzde 5,60 düşüş
ESEN
Yüzde 4,38 düşüş

Hisseler arasındaki bu geniş fark, Kırıkoğlu'nun işaret ettiği "endeks yükselişi ile hisse performansının aynı şey olmadığı" görüşünü destekleyen gün içi örneklerden biri oldu.

Yapay Zeka Yatırımları Bakırın Fiyatını Artırıyor

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI BAKIRI TARİHİ ZİRVELERE YAKLAŞTIRDI

Günün emtia cephesinde en dikkat çekici hareketlerden biri bakırda yaşandı.

AA'nın haberine göre bakırın libresi 6,73 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesine yeniden yaklaştı. Bakır 6 Ağustos'ta 6,83 dolarla rekor kırmıştı. Metalin bu yılki değer kazancı yüzde 18'i aşarken fiyat daha sonra 6,56 dolar çevresinde dengelendi.

Yükselişin arkasında yalnızca klasik sanayi talebi bulunmuyor. Yapay zeka için kurulan veri merkezleri, elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, transformatörler ve elektrikli araçlar bakır kullanımını hızla artırıyor.

Diğer taraftan arz cephesindeki sorunlar da fiyatları destekliyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki aksaklıkların kükürt tedarik zincirini etkilemesi, bakır üretiminde maliyet ve arz endişelerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Ergezen: Bakırda Arz Talebe Yetişemiyor

ERGEZEN: ARZ ARTSA DA TALEP DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yapay zeka yatırımlarının bakır talebini artıran en güçlü başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Ergezen'e göre yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve enerji altyapısına yönelik yatırımlar da aynı yönde çalışıyor. Üretim artsa bile talebin daha hızlı büyümesi, bakır piyasasında arz açığı beklentisinin devam etmesine neden oluyor.

Özellikle Çin'deki yapay zeka yatırımlarının hızına dikkat çeken Ergezen, sektörde artık tek seferde 100 milyar dolara ulaşan anlaşmalar görüldüğünü ve yatırımlar hayata geçtikçe bakır ihtiyacının güçlü kalmasının beklendiğini ifade etti.

Bakır Fiyatlarını Arz Rekabeti ve Üretim Zorlukları Etkiliyor

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen de büyük bakır üreticilerinin üretim hedeflerini yakalamakta zorlanması ile ABD ve Çin arasındaki arz rekabetinin fiyatları yukarı taşıyan faktörler arasında olduğunu belirtti.

Piyasalar Yarın Yoğun Veri Akışına Hazırlanıyor

YARIN PİYASALARIN ÖNÜNDE YOĞUN VERİ TAKVİMİ VAR

18 Ağustos kapanışının ardından piyasalarda gözler 19 Ağustos'ta açıklanacak verilere çevrildi.

Yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Küresel tarafta ise İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının FOMC toplantı tutanakları öne çıkacak.

BIST 100 açısından piyasa analistlerinin takip ettiği teknik seviyelerde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi