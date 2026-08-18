Kanarya Greenwood ile tura tutundu! Fenerbahçe Lyon ile 1-1 berabere kaldı
17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, zorlu randevuda rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin golü Mason Greenwood'dan gelirken yeni transfer Romelu Lukaku ilk kez forma giydi. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. İşte atılan goller...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelede gol perdesini konuk takım açtı. Dakikalar 40'ı gösterirken Corentin Tolisso'nun ortasına kafa vuran Lois Openda ağları havalandırmayı başardı. İlk devre Fransızların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya rüzgar gibi başlayan Kanarya, Mason Greenwood'un harika golüyle beraberliği yakaladı. İngiliz yıldızın vuruşu sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.
İki takım 26 Ağustos'ta Groupama Stadyumu'nda adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdırmak için karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Lyon'un santrasıyla başladı.
5' Ederson topu kontrol etti
Lyon duran topla etkili geldi. Tessmann'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında boş kalan Nuamah vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan topu kaleci Ederson kontrol etti.
7' Niakhaté sakatlık yaşadı
Lyon'da Niakhaté, ceza sahasına gelen topu uzaklaştırdıktan sonra yerde kaldı. Sağlık ekipleri Fransız futbolcu için sahaya girdi.
9' Muriqi gole yaklaştı
Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mattéo Guendouzi'nin ortasında Vedat Muriqi iyi yükseldi. Kosovalı golcünün kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
20' Talisca'nın şutu savunmadan döndü
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin ön alan baskısıyla kazandığı topun ardından etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
23' Lyon etkili geldi
Lyon, Tessmann ile kaleyi yokladı. Orta sahada topla buluşan oyuncu, ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak Ederson topu rahatlıkla kontrol etti.
35' Greenwood uzaktan denedi
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile etkili geldi. Semedo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan İngiliz futbolcu, ceza sahasına doğru kat ettikten sonra şutunu çekti. Vuruşunda top kaleci Greif'te kaldı.
37' Abner sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Skriniar topu uzaklaştırmak isterken Abner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Abner'e sarı kart gösterdi.
40' GOL | Fenerbahçe 0-1 Lyon
Lyon, Lois Openda'nın golüyle öne geçti. Tessmann'ın pasında ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Tolisso ortasını yaptı. Altıpas içinde uygun durumda kalan Openda, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 0-1 Lyon
Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe, Lyon karşısında soyunma odasına 1-0 geride gitti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
47' GOL | Fenerbahçe 1-1 Lyon
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un golüyle skora denge getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan İngiliz futbolcu, rakibini geçip önünü boşalttıktan sonra uzak köşeye sert vurdu.
Greenwood'un şutunda top ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler skoru 1-1'e getirdi.
52' Openda direğe takıldı
Lyon, Lois Openda ile yeniden öne geçmeye yaklaştı. Tessmann'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Openda, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına döndü.
58' Talisca şansını denedi
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile etkili geldi. Greenwood'un pasında ceza sahasının sağ dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcunun şutunda top direğin yanından auta çıktı.
63' Vedat Muriqi kafayla denedi
Fenerbahçe sol kanattan tehlike yarattı. Archie Brown'ın ortasında Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Greif'te kaldı.
72' Kerem kafayla yokladı
Fenerbahçe gole yaklaştı. Archie Brown'ın sol kanattan yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Greif topu kontrol ederek gole izin vermedi.
73' Fenerbahçe'de iki değişiklik
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca oyundan çıktı. Dorgeles Nene ile Marco Asensio mücadeleye dahil oldu.
80' Nene direğe takıldı
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Guendouzi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Dorgeles Nene, ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
83' Skriniar sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Fofana'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Maç sonucu | Fenerbahçe 1-1 Lyon
Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
GOLLER
Lyon, Openda'nın golüyle 1-0 öne geçti
Lyon, Openda'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/EmXW5jOHac— TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026
GOOLLL! Mason Greenwood'tan harika gol! Örümcek ağlarını aldı! Temsilcimiz ikinci yarıya müthiş başladı!
⚽ GOOLLL! Mason Greenwood'tan harika gol! Örümcek ağlarını aldı! Temsilcimiz ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/LUHGrF5MS7— TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler Lyon karşısına şu 11'le çıktı:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.
KARTAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
İsmail Kartal, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Lyon karşısında Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'na forma verdi.
Sarı-lacivertli teknik adam böylece kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında başlangıç kadrosunu önemli ölçüde değiştirdi.
VEDAT MURIQI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin 6 sezon sonra yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Lyon karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.
Yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Kosovalı golcü, Sturm Graz karşılaşmasıyla yeniden Fenerbahçe forması giymişti.
Vedat Muriqi, Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise oyuna sonradan girerek 30 dakika süre aldı.
İsmail Kartal, Lyon karşısında santrfor tercihini Muriqi'den yana kullandı.
EDERSON KALEYİ DEVRALDI
Fenerbahçe'de kaleyi Lyon karşılaşmasında Ederson korudu.
Brezilyalı file bekçisi böylece bu sezon ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesine geçti.
2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile mücadele etmesi nedeniyle takıma geç katılan Ederson, yaşadığı hafif sakatlığın ardından formasına kavuştu.
Deneyimli kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev yapmıştı.
LUKAKU İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da Lyon maçıyla birlikte ilk kez resmi maç kadrosunda yer aldı.
Belçikalı santrfor karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Böylece İsmail Kartal'ın hücumdaki seçenekleri arasına Vedat Muriqi'nin yanı sıra Lukaku da eklendi.
Dev golcü, Vedat Muriqi'nin yerine oyuna girerek ilk defa forma giydi.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK DESTEK
Şampiyonlar Ligi özlemi çeken Fenerbahçe'de taraftarlar da takıma büyük destek verdi. Açılan pankartlarla tribünlerde büyük bir heyecan yaşanırken karşılaşma öncesi görsel şölen sunuldu.
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