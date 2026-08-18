Kanarya Greenwood ile tura tutundu! Fenerbahçe Lyon ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede gol perdesini konuk takım açtı. Dakikalar 40'ı gösterirken Corentin Tolisso'nun ortasına kafa vuran Lois Openda ağları havalandırmayı başardı. İlk devre Fransızların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya rüzgar gibi başlayan Kanarya, Mason Greenwood'un harika golüyle beraberliği yakaladı. İngiliz yıldızın vuruşu sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti. İki takım 26 Ağustos'ta Groupama Stadyumu'nda adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdırmak için karşılaşacak.

Archie Brown ilk 11'de oynadı MAÇTAN DAKİKALAR 1' Karşılaşma başladı Mücadele, Lyon'un santrasıyla başladı. 5' Ederson topu kontrol etti Lyon duran topla etkili geldi. Tessmann'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında boş kalan Nuamah vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan topu kaleci Ederson kontrol etti. 7' Niakhaté sakatlık yaşadı Lyon'da Niakhaté, ceza sahasına gelen topu uzaklaştırdıktan sonra yerde kaldı. Sağlık ekipleri Fransız futbolcu için sahaya girdi. 9' Muriqi gole yaklaştı Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mattéo Guendouzi'nin ortasında Vedat Muriqi iyi yükseldi. Kosovalı golcünün kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 20' Talisca'nın şutu savunmadan döndü Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin ön alan baskısıyla kazandığı topun ardından etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı. 23' Lyon etkili geldi Lyon, Tessmann ile kaleyi yokladı. Orta sahada topla buluşan oyuncu, ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak Ederson topu rahatlıkla kontrol etti. 35' Greenwood uzaktan denedi Fenerbahçe, Mason Greenwood ile etkili geldi. Semedo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan İngiliz futbolcu, ceza sahasına doğru kat ettikten sonra şutunu çekti. Vuruşunda top kaleci Greif'te kaldı. 37' Abner sarı kart gördü Fenerbahçe'de Skriniar topu uzaklaştırmak isterken Abner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Abner'e sarı kart gösterdi. 40' GOL | Fenerbahçe 0-1 Lyon Lyon, Lois Openda'nın golüyle öne geçti. Tessmann'ın pasında ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Tolisso ortasını yaptı. Altıpas içinde uygun durumda kalan Openda, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 0-1 Lyon Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe, Lyon karşısında soyunma odasına 1-0 geride gitti.