İmamoğlu davasında Seyfi Beyaz’dan rüşvet itirafı: İskan için verdik

Dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadeler, West Side projesinde ruhsat ve iskân süreçleri etrafında şekillendiği iddia edilen para, çek, taşınmaz ve başka menfaat taleplerine ilişkin çarpıcı iddialar içeriyor.

Beyaz, West Side isimli projede ruhsat ve iskân süreçlerinde rüşvet niteliğinde ödemeler yaptığını kabul ederek daha önce savcılık makamına verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65'inci duruşması dün başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz da ifade verdi.

Beyaz, talepler karşılanmadığı takdirde ruhsat ve iskân işlemlerinin sonuçlandırılmadığını öne sürerek kendisinin suçun faili değil, baskıya maruz kalan taraf olduğunu savundu. Müdafileri de olayların "irtikap" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Beyaz'ın en açık beyanlarından biri, 26 Mayıs 2025 tarihli ek ifadesinde yer aldı. West Side'ın ruhsat ve iskân süreçlerini anlatan Beyaz, "Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık." dedi.

"3 MİLYON VERİRSENİZ İSKANI ALIRIM"

Seyfi Beyaz'ın 26 Mayıs tarihli ifadesindeki en dikkat çekici iddialardan biri, West Side'ın iskânı için 3 milyon TL talep edildiği yönündeki beyanı oldu.

Beyaz, yüzlerce hak sahibinin iskân alınamaması nedeniyle dava açtığını, elektrik ve su aboneliklerinin dahi yapılamadığını anlattı. Beyana göre Adem Soytekin, kendilerine "3.000.000 verirseniz iskânınızı alırım." dedi.

Beyaz, ortakların bu talebi kabul ettiğini ve ödemenin resmî kayıtlara sokulabilmesi için fatura istediklerini söyledi. Bunun üzerine KDV dâhil 3 milyon 540 bin TL'lik fatura kesildiğini ve ödemenin yapıldığını beyan etti. Ancak Beyaz'a göre bu ödeme yapılmasına rağmen iskân yine çıkmadı.

3,54 MİLYONLUK FATURADAN SONRA BİR DE 100 BİN TL

Beyaz, 3 milyon TL'lik ödemenin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen iskân sorununun çözülmediğini anlattı.

İfadesine göre Oktay Hamzaoğlu kendisini arayarak Adem Soytekin'le görüşmesini istedi. Beyaz, West Side'daki Mado'da Soytekin ile buluştuğunu, görüşmeye dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de geldiğini ileri sürdü.

Beyaz'ın iddiasına göre Erçevik, "100.000 TL verirseniz bir günde hallederiz." dedi.

Beyaz, teklifin kabul edildiğini, 100 bin liranın kısa süre içerisinde Adem Soytekin'e teslim edildiğini ve paranın verilmesinden iki gün sonra iskânın alındığını söyledi. İskân tarihinin 12 Kasım 2019 olduğunu belirtti ve para ödeme tarihi ile telefon sinyal kayıtlarının araştırılması hâlinde görüşmenin doğrulanabileceğini savundu.