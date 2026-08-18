İYİ Parti grubunda büyük eriyiş: 3 yılda 18 vekil istifa etti, 43 vekil 27'ye düştü
İYİ Parti teşkilatlarında ve Meclis grubunda son 3 yılda yaşanan istifa dalgası, partiyi erime noktasına getirdi. TBMM’ye 43 milletvekiliyle giren İYİ Parti’den 18 milletvekili ayrıldı. Partinin Meclis’teki gücü yüzde 37 azaldı. Nebi Hatipoğlu ile başlayan kopuşlar Kürşad Zorlu, Ünal Karaman gibi 11 ismin AK Parti saflarına geçmesiyle hız kazandı. CHP üzerinden Yeni Parti saflarına katılan isimlerin yanı sıra, liderlik yarışını kaybeden Koray Aydın bağımsız yola saptı. Partinin kurucu lideri Meral Akşener'in dahi istifa ettiği çalkantılı dönemde partiye katılan tek isim DEVA’dan ayrılan Burak Dalgın oldu.
MHP'yi bölerek kurulan ve uzun süre "iktidar adayı" olarak parlatılan İYİ Parti'nin mum gibi eriyişi devam ediyor.
Genel seçimlerde 43 milletvekili elde ederek Meclis'te grup kuran İYİ Parti, aradan geçen 3 yıllık süreçte 16 sandalyeyi kaybetti.
Toplam 18 milletvekilinin istifa ettiği bu süreçte, gidenlerden 11 isim AK Parti saflarına katıldı.
Kurucu isimlerden Koray Aydın dahil 3 vekil bağımsız kalmayı seçerken, 3 isim CHP'yi bölen Yeni Parti saflarına geçti.
İstifa edenlerden sadece Yüksel Arslan partisine geri dönerken, dışarıdan gelen tek transfer DEVA Partisi saflarından ayrılan Burak Dalgın oldu.
Yaşanan bu baş döndürücü trafiğin ardından partinin Meclis grubundaki milletvekili sayısı 27'ye geriledi.
GİDEN GİDENE
Parti içindeki çözülme süreci, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu hamlesiyle gün yüzüne çıktı. Kasım 2023 tarihinde partisinden istifa eden Hatipoğlu, kısa süre sonra AK Parti'ye katıldı.
Bu ayrılığı 2025 yılında Kürşad Zorlu ile Ünal Karaman izledi.
Süreç içerisinde Salim Ensarioğlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Mehmet Mustafa Gürban, Ömer Karakaş AK Parti'ye geçen diğer isimler oldu.
Gürban ile Karakaş 14 Ağustos'te AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümünde iktidar partisi kadrolarına dahil oldu.
En dikkat çekici transfer trafiğini Nimet Özdemir yaşadı. Önce İYİ Parti saflarından ayrılarak CHP saflarına geçen Özdemir, daha sonra buradan istifa edip AK Parti'ye dahil oldu.
CHP'YE GİDEN UMDUĞUNU BULAMADI
İstifa rüzgarından CHP ile Yeni Parti cepheleri payını aldı.
Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale ilk etapta CHP saflarına geçti.
Beker ile Dikbayır daha sonra CHP'den ayrılarak siyasi yollarına bağımsız devam etti.
Bilici, Kaya, Yanıkömeroğlu üçlüsü rotalarını Yeni Parti cephesine çevirdi.
Partideki en sarsıcı ayrılıklardan biri kurucu isimlerden Koray Aydın cephesinde yaşandı. Liderlik yarışını kaybetmesinin ardından Haziran 2024 tarihinde istifa eden Aydın, siyasi mücadelesini bağımsız milletvekili olarak sürdürme kararı aldı.
KURUCU BAŞKAN BİLE GİTTİ
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde "Cumhurbaşkanı yardımcısı" olmak istediği için milletvekili adaylığını koymayan dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçimde yaşanan hezimetin ardından görevinden istifa etmişti.
Siyasi kulislerde İYİ Parti projesinin tutmadığı konuşulurken, Yeni Parti cephesinin şimdiden umut olmaktan uzak tablo çizdiği değerlendiriliyor.
|Milletvekili
|Geçtiği Parti
|Not
|İdris Nebi Hatipoğlu
|AK Parti
|Kürşad Zorlu
|AK Parti
|Ünal Karaman
|AK Parti
|Salim Ensarioğlu
|AK Parti
|Ahmet Ersagun Yücel
|AK Parti
|Seyithan İzsiz
|AK Parti
|Dursun Ataş
|AK Parti
|Ersin Beyaz
|AK Parti
|Mehmet Mustafa Gürban
|AK Parti
|Ömer Karakaş
|AK Parti
|Nimet Özdemir
|AK Parti
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Bilal Bilici
|Yeni Parti
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Aykut Kaya
|Yeni Parti
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
|Yeni Parti
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Adnan Beker
|Bağımsız
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Ümit Dikbayır
|Bağımsız
|Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden
|Koray Aydın
|Bağımsız
|Ümit Özlale
|Cumhuriyet Halk Partisi
|Yüksel Arslan
|İYİ Parti
|İstifa edip geri döndü
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