İYİ Parti grubunda büyük eriyiş: 3 yılda 18 vekil istifa etti, 43 vekil 27'ye düştü

CHP'YE GİDEN UMDUĞUNU BULAMADI

İstifa rüzgarından CHP ile Yeni Parti cepheleri payını aldı.

Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale ilk etapta CHP saflarına geçti.

Beker ile Dikbayır daha sonra CHP'den ayrılarak siyasi yollarına bağımsız devam etti.

Bilici, Kaya, Yanıkömeroğlu üçlüsü rotalarını Yeni Parti cephesine çevirdi.

Partideki en sarsıcı ayrılıklardan biri kurucu isimlerden Koray Aydın cephesinde yaşandı. Liderlik yarışını kaybetmesinin ardından Haziran 2024 tarihinde istifa eden Aydın, siyasi mücadelesini bağımsız milletvekili olarak sürdürme kararı aldı.

KURUCU BAŞKAN BİLE GİTTİ Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde "Cumhurbaşkanı yardımcısı" olmak istediği için milletvekili adaylığını koymayan dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçimde yaşanan hezimetin ardından görevinden istifa etmişti.

İYİ Parti'den istifa eden 18 isimden 11 vekil AK Parti saflarına katılarak iktidar blokunu güçlendirdi.

Siyasi kulislerde İYİ Parti projesinin tutmadığı konuşulurken, Yeni Parti cephesinin şimdiden umut olmaktan uzak tablo çizdiği değerlendiriliyor.