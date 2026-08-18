ByLock’tan Glooper’a, ANOM’dan SKY ECC’ye: Paralel yapılar ve suç örgütlerinin görünmeyen haberleşme ağları

Emniyet raporunda, sanığın Line üzerinden şifreli yazışma yaptığı ve darbe talimatı niteliğindeki mesajların bu kanal üzerinden gönderildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki 15 Temmuz eylemlerine ilişkin başka bir davada ise eski astsubay Burak Hancılar'ın telefonundaki incelemeye ilişkin emniyet raporu dikkat çekti.

Böylece FETÖ soruşturmalarında bir tarafta ByLock, Eagle, KakaoTalk, CoverMe ve Line, diğer tarafta ise ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden oluşturulan farklı haberleşme katmanları ortaya çıkarıldı.

Özellikle TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik soruşturmalarda örgüt mensupları ile "mahrem imamlar" arasındaki irtibatın ortaya çıkarılmasında ankesörlü ve sabit telefonlardan gerçekleştirilen ardışık aramalar önemli rol oynadı.

Çiftçi, FETÖ'nün ByLock kullanımına dikkat çekerek söz konusu yapılanmanın üst yönetiminde de kapalı bir haberleşme sisteminin kullanıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapının üst yönetiminin kendi arasındaki haberleşmede "Glooper" isimli bir uygulama kullandığını açıkladı.

GLOOPER'DA DİKKAT ÇEKEN "ÜÇ KADEMELİ" GİRİŞ

Glooper'a ilişkin açıklamanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri sisteme erişim yöntemi oldu.

Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre uygulama yapının tamamı tarafından değil, üst yönetim tarafından kullanılıyordu.

Üst düzey kullanıcıların sisteme erişebilmek için üç kademeli doğrulamadan geçmesi gerektiği açıklandı.

Glooper'ın teknik altyapısı, toplam kullanıcı sayısı ve ne zamandan beri kullanıldığına ilişkin tüm ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA: SUÇ AĞLARI DA ŞİFRELİ HATLARA YÖNELDİ

Kapalı haberleşme sistemleri yalnız Türkiye'deki örgüt soruşturmalarının konusu olmadı.

Avrupa'dan ABD'ye uzanan çok sayıda organize suç soruşturmasında suç şebekelerinin ANOM, SKY ECC ve EncroChat gibi sistemleri güvenli iletişim için kullandığı ortaya çıktı.

Bu ağların çözülmesi ise dünyanın en büyük organize suç operasyonlarından bazılarının önünü açtı.