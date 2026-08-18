Muzaffer Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'den alınan saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi. Şirin, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından UltrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şirin'den alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen toksikolojik incelemenin sonucu soruşturma dosyasına girdi.