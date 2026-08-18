Muzaffer Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu kullandığını savcılıkta reddeden Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi; ATK raporuyla ifadesi arasındaki çelişki dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'den alınan saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi. Şirin, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından UltrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Şirin'den alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen toksikolojik incelemenin sonucu soruşturma dosyasına girdi.
SAÇ ÖRNEĞİNDE AMFETAMİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Muzaffer Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
SAVCILIKTA UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI REDDETMİŞTİ
Şirin'in ATK raporu, daha önce savcılıkta verdiği ifadeyi de yeniden gündeme getirdi.
Muzaffer Şirin, soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.
Şirin ayrıca ifadesinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.
AVUKATI DA "UYUŞTURUCUYA KARŞI DURUYOR" DEMİŞTİ
Şirin'in müdafii de savcılık ifadesinde müvekkilinin özellikle uyuşturucu ve illegal eylemlere karşı duran bir kişi olarak bilindiğini ileri sürmüştü.
Adli Tıp Kurumunun saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit etmesiyle birlikte, Şirin'in savcılık ifadesindeki beyanları ile toksikolojik inceleme sonucu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.