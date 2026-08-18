SDG/PYD fesih yoluna girdi, İsrail'in planı çöktü! Netanyahu'da histerik korku nöbetleri: "Ebu Zuhur" saldırısında manidar zamanlama
Ankara'nın "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" politikasının bir sonucu olarak SDG ve PYD fesih yoluna girdi. Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıkan ve Davut Koridoru planı çöken İsrail ise Mekke Paktı sonrası histerik korku nöbetleri geçiriyor. Netanyahu "Erdoğan düşmanlığını" seçim kampanyası edinirken, İsrail savaş uçakları, Türkiye sınırına 80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na saldırdı. Tel Aviv, İdlib üzerinden Ankara'ya mesaj vermeye kalktı. Ancak Türkiye, Mekke Paktı ile hem İsrail'e şah çekti hem de "İsrail'in Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğini" yineledi.
Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi bölgeyi terörden ve terörü besleyen unsurlardan arındırmak.
Sürecin en önemli halkası olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, büyük bir uzlaşı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Önceki gün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun, terör örgütünün ve ona bağlı bütün oluşumların fiili varlığına son vermesini ve silahlarını teslim etmesini esas alıyor.
PKK'DAN SONRA SDG VE PYD KENDİNİ FESHEDİYOR
Türkiye'deki süreç bölgenin de kaderini şekillendirdi. Münfesih PKK/KCK'nın Suriye kolu SDG, entegrasyona boyun eğdi. Önümüzdeki günlerde SDG ve PYD'nin tıpkı PKK gibi kendini feshettiğini duyurması bekleniyor.
Konuya ilişkin SDG'den "misyonumuzu tamamladık" açıklaması geldi. Entegrasyon anlaşması kapsamında "Suriye Savunma Bakanı Yardımcısı" olarak atanan eski SDG'li Sipan Hamo, "Tek bir devlet ve vatan içerisinde iki başlılık olmaz. Bu durum kabul edilemez" dedi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Ahmed el-Hilali, 29 Ocak mutabakatı kapsamında SDG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyledi.
İSRAİL'İN "TERÖRİSTAN PLANI" ÇÖKTÜ
PKK'dan sonra SDG ve PYD'nin fesih yoluna girmesi Ankara'nın "Terörsüz Bölge" politikasının sonucu olarak hayata geçerken, İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıktı.
Tel Aviv'in masasındaki Davut Koridoru planı Ankara eliyle çöktü, "Teröristan" projesi ölü doğdu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin deyimiyle Türkiye, yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bozdu. Terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vuruldu. Osmanlı'yı parçalayan "Şark Meselesi" planının ikinci perdesi bertaraf edildi.
ANKARA İSRAİL'İN UYKULARINI KAÇIRDI
Ankara - Şam hattında şekillenen iş birliği ve Mekke Paktı ile güçlenen bölgesel ittifak İsrail'in uykularını kaçırdı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşan seçimler öncesi sallanan koltuğunu kurtarmak için "Erdoğan düşmanlığını" hükümet politikası haline getirdi.
Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde "Erdoğan Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Türkiye sınırına kuş uçuşu yaklaşık 80 kilometre mesafedeki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırması da bu süreçten bağımsız düşünülemez.
TÜRKİYE SINIRINA 80 KİLOMETRE MESAFEDEKİ ÜSSE SALDIRI
Ebu Zuhur, Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetiminin kontrolüne geçti. Üs, henüz kuruluş aşamasındaki yeni Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Üste Esad döneminden kalan iki eski Su-22 savaş uçağı, bazı L-39 eğitim uçakları ve eski helikopterlerin bulunduğu belirtiliyor.
Bu saldırı kimi çevrelerde "Suriye'nin hava gücü oluşturmasını engellemeye yönelik bir harekat" olarak nitelense de ortak kanı İsrail'in İdlib üzerinden Ankara'ya mesaj vermeye kalktığı yönünde.
ANKARA NET, BAŞKAN ERDOĞAN KARARLI: SURİYE YALNIZ DEĞİL!
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinin İsrail'in sinsi planlarını bozduğu aşikar. Ankara'nın tutumu ise kararlı. Başkan Erdoğan, Mekke Anlaşması sonrası "Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız" diyerek bir kez daha İsrail'e mesajı kitabın ortasından verdi. Ayrıca Erdoğan'ın Şam'a giderek Suriye ile bölgesel ittifakı geliştirecek görüşmeler yapması bekleniyor.
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