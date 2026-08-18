SDG/PYD fesih yoluna girdi, İsrail'in planı çöktü! Netanyahu'da histerik korku nöbetleri: "Ebu Zuhur" saldırısında manidar zamanlama







Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Türkiye sınırına kuş uçuşu yaklaşık 80 kilometre mesafedeki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırması da bu süreçten bağımsız düşünülemez.



TÜRKİYE SINIRINA 80 KİLOMETRE MESAFEDEKİ ÜSSE SALDIRI



Ebu Zuhur, Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetiminin kontrolüne geçti. Üs, henüz kuruluş aşamasındaki yeni Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Üste Esad döneminden kalan iki eski Su-22 savaş uçağı, bazı L-39 eğitim uçakları ve eski helikopterlerin bulunduğu belirtiliyor.



Bu saldırı kimi çevrelerde "Suriye'nin hava gücü oluşturmasını engellemeye yönelik bir harekat" olarak nitelense de ortak kanı İsrail'in İdlib üzerinden Ankara'ya mesaj vermeye kalktığı yönünde.