Yeni Partili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Saldırgan eski CHP’li Seydi Ahmet Keleş çıktı

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.

BAKAN GÜRLEK'TEN MELİH MERİÇ'E YÖNELİK SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini açıkladı. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak görev yaptığı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde de yer alıyor.

Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

"DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN