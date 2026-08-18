Yeni Partili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Saldırgan eski CHP’li Seydi Ahmet Keleş çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in gerçekleştirdiği öne sürülürken, olayın nedeni ve bağlantıları mercek altına alındı. İlk saatlerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilen Meriç’in ameliyatı başarılı geçti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meriç’in ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırıda yaralanan Meriç'e olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Meriç, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRIDA SEYDİ AHMET KELEŞ İDDİASI
Edinilen ilk bilgilere göre, Meriç'e yönelik saldırının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Keleş'in Özgür Özel'le birlikte parti değiştirdiği belirtilirken, saldırının nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
İLK BİLGİLERDE DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılan Melih Meriç'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu yönünde ilk bilgiler paylaşıldı.
Meriç, hastanede ameliyata alınırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
VALİ ÇEBER: KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada Meriç'in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." ifadelerini kullandı.
AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ
Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin daha sonra sevindiren haber geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meriç'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı.
Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği görüşmede Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
KURTULMUŞ'TAN MERİÇ'İN AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Melih Meriç'in ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, Meriç'in bir an önce sağlığına kavuşarak yeniden aralarına dönmesi temennisinde bulundu.
KURTULMUŞ: ŞİDDETİN HİÇBİR MEŞRUİYETİ OLAMAZ
Sosyal medya hesabınan saldırıya tepki gösteren Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
ÖMER ÇELİK'TEN MELİH MERİÇ'E SALDIRIYA SERT TEPKİ: LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz.
Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.
Sn Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN MELİH MERİÇ'E YÖNELİK SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini açıkladı. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak görev yaptığı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde de yer alıyor.
Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.
"DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır."
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