Var Mısın Yok Musun Tuğberk'in 5 milyonluk sınavı! Fatih neden ağladı?

Tuğberk'in hayatına yön veren isimlerden biri, Ayvalık'ta tanıştığı Mert Filibeli oldu.

Yarışma sırasında 5 milyon liralık kutunun açılması duygusal anlara neden oldu.

Tuğberk Yılmaz, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında 5 milyon liralık ödülü hedefliyor.

İlk hedefi Çin'di. Eğitimine burada devam etmek isteyen Tuğberk'in planları pandemi nedeniyle yarım kaldı ve Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Programda yayınlanan tanıtım videosunda Tuğberk'in bugüne kadar uzanan sıra dışı hayatı da ekrana geldi.

İlk 5 milyon liralık kırmızı kutunun açıldığı an ise yarışmanın en duygusal dakikalarından biri yaşandı. Fatih gözyaşlarına hakim olamadı, arkadaşları onu sakinleştirmek için yanına koştu.

Hayatını yeniden kurmak için 5 milyon liralık ödülü hedefleyen Tuğberk, kutular açılmaya başladıkça stüdyodaki tansiyonu da yükseltti.

TAYLAND'DA EĞİTİM ALDI, KENDİ KAFESİNİ AÇTI

Tuğberk daha sonra Tayland'a gitti. Burada fizyoterapi ve masaj eğitimleri aldı. Bir yandan da spor psikoloğu olma hedefi doğrultusunda kendisini geliştirmeye çalıştı.

Tayland'daki hayatında yeni bir adım daha attı ve kendi kafesini açtı. Ancak diplomatik engeller nedeniyle işini sürdüremedi.

Sonunda Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tuğberk, bu kez hayatını burada yeniden kurmaya karar verdi.