Muhittin Böcek'ten ek ifade: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi! Havala sistemi ve Taç Döviz iddiası
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in cezaevinden verdiği ek ifadesine ulaşıldı. Etkin pişmanlık beyanlarında 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı karşılığında kendisinden 15 milyon euro istendiğini öne süren Böcek, bu meblağın 5 milyon eurosunu "havala" sistemi ve Kapalıçarşı'daki Taç Döviz aracılığıyla aktardığını iddia etti. Böcek, şifreli 100 TL'lik banknotun bulunduğu zarfı Ekrem İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini savundu. Muhittin Böcek'in beyanlarının soruşturma kapsamında doğruluğunun araştırıldığı adı geçen şahısların daraltılmış baz birlikteliğinin tespit edildiği öğrenildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in, cezaevinden verdiği 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesine ulaşıldı.
Böcek, 27 Haziran 2026 tarihli beyanının ardından savcılığa yeniden ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak "hatırladığı yeni hususları" aktarmak istediğini belirten Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na aktarıldığı öne sürülen rüşvet çarkının detaylarını anlattı.
Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinde 2024 yerel seçimleri adaylık sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maddi-manevi talepler olabileceğini söylediğini, oğlu aracılığıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro, Manisa'da Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini; ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini ve bunun 5 milyon eurosunu havala sistemiyle teslim ettiğini itiraf etmişti.
"TERCİHİNİ BENDEN YANA KULLANACAĞINI SÖYLEDİ"
Savcılığa verdiği ek ifadede daha önceki beyanlarına ilaveler yapan Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüşerek adaylık konusunda güvenceler aldığı ve ödeme yapacağı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçtiğini belirtti.
Bu gelişme üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte havayoluyla İstanbul'a gittiğini anlatan Böcek, aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu ile bir araya geldiğini ifade etti.
EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Böcek'in tutanaklara geçen iddiasına göre, bu görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü verilmediği ve tercihin kendisinden yana kullanılacağı söylendi. Görüşmedeki para iddiasına değinen Böcek, tutanağa yansıyan beyanında şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi."
Böcek, kendisinin de bu miktarı zaman içinde karşılayacağı sözünü verdiğini kaydetti.
SEÇİM BÜTÇESİ İÇİN BORÇ ALIP 'HAVALA' SİSTEMİNİ KULLANDI
Görüşmenin ardından Antalya'ya dönen Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı parasının bir dostunda bulunduğunu ve İstanbul'a yapması gereken 5 milyon euroluk ödeme için bu kişiden yardım istediğini aktardı.
Mevcut parasının 5 milyon euronun altında olması nedeniyle üstünü dostundan borç alarak tamamladığını belirten Böcek, ismini vermek istemediği bu kişinin yönlendirmesiyle "havala" adı verilen bir transfer sistemini kullandıklarını anlattı.
HAVALA SİSTEMİ NEDİR?
Havala, geleneksel bankacılık veya elektronik fon transferi sistemlerini kullanmadan çalışan kayıtdışı bir para transfer mekanizmasıdır. Gönderici parayı bir acenteye teslim eder, alıcı ise kendisine verilen özel bir kod veya parola sayesinde acenteden parayı nakit olarak çeker.
KAPALIÇARŞI'DA "TAÇ DÖVİZ" İDDİASI
Parayı elden götürmek yerine bu sistemin daha güvenli ve hızlı olacağı tavsiyesini kabul ettiğini belirten Böcek, dostunun yanında bulunan 100 TL'nin fotoğrafını çekip İstanbul'da ödemeyi alacak kişiye gönderdiğini söyledi. İfadeye göre aynı banknot, üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir notla zarfa konarak Böcek'e teslim edildi.
Böcek, havala işleminin İstanbul Kapalıçarşı'daki ayağında paranın gönderildiği adresin, not kağıdında "Taç Döviz" olarak yer aldığını ve paranın teslim alınıp alınmadığını bilmediğini dile getirdi.
EKREM İMAMOĞLU İLE PLAZADA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME VE ZARF TESLİMİ
Para transferinin havala sistemi üzerinden organize edilmesinin ardından Böcek, 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yüz yüze randevu talep ettiğini belirtti.
Ertesi gün yine Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini aktaran Böcek, seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü ifade etti.
Böcek, bu görüşmede dostunun kendisine hazırladığı, içinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı bizzat teslim ettiğini beyan etti. Talep edilen meblağın kalan kısmını olası Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde halledeceğini ilettiğini vurgulayan Böcek, daha sonra İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle bu kalan ödemenin gerçekleşmediğini belirterek ifadesini sonlandırdı.
BAZ BİRLİKTELİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muhittin Böcek'in yeni beyanlarının soruşturma kapsamında doğruluğunun araştırıldığı, adı geçen şahısların daraltılmış baz birlikteliğinin tespit edildiği öğrenildi.
TAKVİM LALELİ'DEKİ DÖVİZ BÜROLARINI YAZMIŞTI
Takvim.com.tr daha önce Laleli'deki döviz büroları meselesini gündeme getirmişti. 13 Şubat 2025'te Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan CHP'li Tolgahan Erdoğan, partinin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda siyasi rüşvetler verildiğini öne sürmüştü. Soruşturmaların İBB'ye uzanabileceğine işaret eden Tolgahan Erdoğan, Laleli'den 50 milyon dolar taşındığını ve hayali konserler üzerinden delege borsasına kaynak sağlandığını iddia etmişti.
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