Muhittin Böcek'ten ek ifade: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi! Havala sistemi ve Taç Döviz iddiası

"TERCİHİNİ BENDEN YANA KULLANACAĞINI SÖYLEDİ" Savcılığa verdiği ek ifadede daha önceki beyanlarına ilaveler yapan Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüşerek adaylık konusunda güvenceler aldığı ve ödeme yapacağı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçtiğini belirtti.

Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinde 2024 yerel seçimleri adaylık sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maddi-manevi talepler olabileceğini söylediğini, oğlu aracılığıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro, Manisa'da Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini; ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini ve bunun 5 milyon eurosunu havala sistemiyle teslim ettiğini itiraf etmişti.

Bu gelişme üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte havayoluyla İstanbul'a gittiğini anlatan Böcek, aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu ile bir araya geldiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek

EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Böcek'in tutanaklara geçen iddiasına göre, bu görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü verilmediği ve tercihin kendisinden yana kullanılacağı söylendi. Görüşmedeki para iddiasına değinen Böcek, tutanağa yansıyan beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi."

Böcek, kendisinin de bu miktarı zaman içinde karşılayacağı sözünü verdiğini kaydetti.

SEÇİM BÜTÇESİ İÇİN BORÇ ALIP 'HAVALA' SİSTEMİNİ KULLANDI

Görüşmenin ardından Antalya'ya dönen Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı parasının bir dostunda bulunduğunu ve İstanbul'a yapması gereken 5 milyon euroluk ödeme için bu kişiden yardım istediğini aktardı.

Mevcut parasının 5 milyon euronun altında olması nedeniyle üstünü dostundan borç alarak tamamladığını belirten Böcek, ismini vermek istemediği bu kişinin yönlendirmesiyle "havala" adı verilen bir transfer sistemini kullandıklarını anlattı.