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Trabzonspor'a dünyaca ünlü golcü! Karim Benzema önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel’in bilgisine göre 38 yaşındaki yıldız, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.

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Trabzonspor'a dünyaca ünlü golcü! Karim Benzema önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in bilgisine göre Fransız golcü Karim Benzema, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.

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BENZEMA TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim gündeme girdi. 38 yaşındaki Karim Benzema'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken oyuncu cephesinden bordo-mavili kulübe öneri geldi.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEMAS

Benzema dosyasında ilk temasın menajerler üzerinden gerçekleştiği iddia edildi. Fransız yıldızın temsilciler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği, bordo-mavili yönetimin ise gelişmeyi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

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GELECEĞİ BELİRSİZ

Al Hilal forması giyen Benzema'nın geleceğine ilişkin belirsizlik, yıldız futbolcunun adının transfer gündemine girmesine neden oldu. Trabzonspor'un öneriyi değerlendirmesi halinde önümüzdeki süreçte oyuncu ve kulüp şartları masaya yatırılacak.

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YERİNE WATKINS GELEBİLİR

Suudi Arabistan basınına göre ise Karim Benzema ile yollarını ayırmak isteyen Al-Hilal, Fransız golcünün yerine ise Aston Villa'da top koşturan Ollie Watkins'i getirmeyi planlıyor. İngiliz forvet için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan sürecin tamamlanacağı öne sürüldü.

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