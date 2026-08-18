Trabzonspor'a dünyaca ünlü golcü! Karim Benzema önerildi

Karim Benzema geride kalan sezonun yarısında Al-Hilal forması giydi

YERİNE WATKINS GELEBİLİR

Suudi Arabistan basınına göre ise Karim Benzema ile yollarını ayırmak isteyen Al-Hilal, Fransız golcünün yerine ise Aston Villa'da top koşturan Ollie Watkins'i getirmeyi planlıyor. İngiliz forvet için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan sürecin tamamlanacağı öne sürüldü.