Trabzonspor'a dünyaca ünlü golcü! Karim Benzema önerildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel’in bilgisine göre 38 yaşındaki yıldız, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in bilgisine göre Fransız golcü Karim Benzema, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.
BENZEMA TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ
Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim gündeme girdi. 38 yaşındaki Karim Benzema'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken oyuncu cephesinden bordo-mavili kulübe öneri geldi.
MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEMAS
Benzema dosyasında ilk temasın menajerler üzerinden gerçekleştiği iddia edildi. Fransız yıldızın temsilciler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği, bordo-mavili yönetimin ise gelişmeyi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Al Hilal forması giyen Benzema'nın geleceğine ilişkin belirsizlik, yıldız futbolcunun adının transfer gündemine girmesine neden oldu. Trabzonspor'un öneriyi değerlendirmesi halinde önümüzdeki süreçte oyuncu ve kulüp şartları masaya yatırılacak.
YERİNE WATKINS GELEBİLİR
Suudi Arabistan basınına göre ise Karim Benzema ile yollarını ayırmak isteyen Al-Hilal, Fransız golcünün yerine ise Aston Villa'da top koşturan Ollie Watkins'i getirmeyi planlıyor. İngiliz forvet için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan sürecin tamamlanacağı öne sürüldü.