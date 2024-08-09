Hindistanlı güreşçi Vinesh Paris 2024 Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi

50 kiloda finale yükselen Hindistanlı kadın güreşçi Vinesh Vinesh yarışma sabahı 100 gramın biraz üzerinde kilosu olduğu için finalden diskalifiye edildi. Yarı final galibiyetinin sona ermesinden sonra ağırlığı 52,7 kg. civarındaydı. Sporcu, antrenörleri ve destek personeli, kilo azaltmak için yiyecek ve su olmadan uykusuz bir gece geçirdi. Son olarak saçını kesmek ve kan çekmeye çalışmak gibi aşırı önlemlere başvurdular, ancak çabaları istenen sonuçları vermedi. Bu uğurda hastanelik oldu... Hindistanlı sporcu diskalifiye edildiği için finale çıkmış olsa da madalya alamayacak. Hindistanlı güreşçi Vinesh Phogat, 2024 Paris Olimpiyatları'nda güreş finalinden diskalifiye edilmesinin ardından aldığı şok kararla emekliliğini duyurdu.

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