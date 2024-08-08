Rus ekibi iki yıldız için kesenin ağzını açtı: Kerem ve Köhn’e 22 milyon euro

Spartak Moskova, Galatasaray'ın iki yıldızına talip oldu. Rus ekibi Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için Sarı Kırmızılı takıma 20 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro da bonusla birlikte 22 milyon Euro önerdi. Galatasaray'ın iki oyuncu için de Moskova temsilcisiyle anlaşma sağladığı öğrenilirken, transfer için Kerem Aktürkoğmlu'nun kararının beklendiği öğrenildi. Kerem'in menajeri konuya ilişkin, "Oyuncumuzun kişisel koşulları konusunda Spartak Moskova ile görüşüyoruz. Henüz şartlarda anlaşamadık. Kerem, Spartak'ta forma giymeye sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

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