Müzisyen Kıvılcım Ural Bodrum esnafına ateş püskürdü: Yemeden kalktık!

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Saçını pembe yapmasına hakkında konuşan şarkıcı, "Yakında iki festival var, o yüzden yaptım. Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller. Bodrumİstanbul arasındayım. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi. Ural, son dönemde pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında açıklamalarda bulundu.



"YEMEDEN KALKTIK"

Ural "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi. Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Ural'ın tepkisine hak verenlerde oldu yersiz bulanda... Bazı sosyal medya kullanıcıları 'çok doğru bir hareket' derken bazı kullanıcılar da 'orası Bodrum ne olacaktı?' yorumunda bulundu.