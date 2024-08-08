Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastla ilgili şok gerçekler ortaya çıktı

Londra merkezli haftalık gazete The Jewish Chronicle, Haniye suikastının perde arkasını yazdı. Buna göre Mossad, 7 Ekim saldırılarının hemen ardından korkunç planını hazırladı. İran Devrim Muhafızı üyesi olan 2 kişiyi aylar önce satın aldı! İki köstebek, suikast günü saat 16:23'te, gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya çıktı. Kapıyı anahtarla açtı. Tuğla şeklinde hazırlanan bombayı yatağın altına bıraktı. İçeride 3 dakika kaldı. Sonra da alt kata iniş yaptı.

KAMERA KAYITLARI VAR

Otopark kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi, onları tanıdı. Bu yüzden hiçbir şekilde "Niye gelip niye gittiklerini" sorgulamadı. Güvenlik bariyerini kaldırdı. İki muhafız, siyah bir otomobile binip hızla uzaklaştı. Tüm bunlar da binanın kamera görüntülerine yansıdı. İddiaya göre köstebekler, 1 saat sonra Mossad tarafından yurt dışına çıkarıldı.

Bir Kuzey Avrupa ülkesinde güvenli eve alındı. Bomba, yerleştirildikten 9 saat sonra, yani 01:37'de uzaktan kumanda ile patlatıldı. Haniye, en güvendiği adamların ihaneti sonucu şehadete ulaştı. Öte yandan İsrail istihbarat örgütü Mossad, olası bir tespitin önüne geçmek için yatağın altına 7 x14 cm ebatlarında yassı bir tuğla sakladı. Böylece başka biri görse bile şüphe çekme ihtimali ortadan kaldırıldı.

'ALTI'N HESAP

İddiaya göre Mossad, 2 muhafızı, bombayı yerleştirdikten bir saat sonra yurt dışına çıkardı. Bir Kuzey Avrupa ülkesine yolladı. Karşılığında da 6 haneli bir ücreti hesaplarına yatırdı.