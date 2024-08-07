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PSG'li Cher Ndour Beşiktaş’ı bekliyor

Genç orta saha ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, orta sahadan yabancı bir isimle yollarını ayırdığı takdirde yıldız oyuncunun transferini bitirmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
PSG’li Cher Ndour Beşiktaş’ı bekliyor

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Orta sahaya bir transfer yapması beklenen Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG forması giyen Cher Ndour için yeniden devreye girdi. Devre arasında kiralandığı Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar bu transferde kontenjan sorununa takıldı.

AYRILIK OLURSA GELECEK
Kartal'ın orta sahadan bir isimle yollarını ayırdıktan sonra Ndour transferini bitireceği de gelen haberler arasında. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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